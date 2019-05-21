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Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)

(1)
Артикул: 81809
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)
12 999 руб. 
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+ 207 КэтКоинов
Артикул: 81809
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 167 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПромышленный пылесос
Влажная очисткаесть
Выходные розеткиесть
Мощность, Вт1250
Объем бака25 л
Высота, см62
Длина, см37
Ширина, см38
Вес, кг8.3
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC 602014000 предназначен для влажной и сухой очистки с промышленным допуском. 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Шумный но очень мощный

Самовывоз невозможен
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000) - стоимость товара 12999 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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