Пылесос Samsung SC4181

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Samsung
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|красный
|Дополнительный цвет
|серый
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|мешок
|Емкость пылесборника
|3 л
|Регулятор мощности
|на корпусе
|Потребляемая мощность, Вт
|1800
|Мощность всасывания, Вт
|350
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|80
|Функции и особенности
|поворот шланга на 360, функция выдува
|Комплектация
|пылесос, документация, бумажный пылесборник, турбощетка, насадка для пола и ковров, щетка для уборки шерсти домашних животных
|Длина сетевого шнура
|6 м
|Вес, кг
|4
|Размеры (ВxШxГ), см
|27.5x36.5x23
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