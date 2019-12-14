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Термометр инфракрасный B. Well WF-1000 белый/синий

(1)
Артикул: 73489
  • Термометр инфракрасный B. Well Wf-1000 2в1 - фото 1
  • Термометр инфракрасный B. Well Wf-1000 2в1 - фото 2
Термометр инфракрасный B. Well Wf-1000 2в1 - фото 1
Термометр инфракрасный B. Well Wf-1000 2в1 - фото 2
2 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73489
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендB.Well
Тип товараТермометр
Тип термометраинфракрасный
Диапазон измерений, град.от +10 до +50
Высота, см4.8
Погрешность измерения, град.0.2
ЖК-дисплейесть
Гибкий наконечникнет
Память последнего измеренияесть
Автоматическое отключениеесть
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкостиесть
Футляр в комплектенет
Время измерения, мин.0.1
Длина, см10.5
Ширина, см3.2
Вес, кг0.05
ПроизводствоКитай

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете недорого купить тонометр.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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14.12.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Относительно недорогой, компактный.

Недостатки:
Все-таки нет ничего лучше ртутного термометра по точности и простоте использования.

Комментарий:
Не подходит для тех, кто не в состоянии прочитать инструкцию или посмотреть видео производителя в ютубе, и понять, что температура в ухе, на виске, подмышкой и прочих отверстиях отличается.

Самовывоз невозможен
Термометр инфракрасный B. Well WF-1000 белый/синий - стоимость товара 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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