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Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b

Артикул: 73088
  • Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - фото 1
  • Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - фото 2
  • Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - фото 3
Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - фото 1
Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - фото 2
Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - фото 3
5 730 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 73088
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля похудения
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см8
Длина, см40
Ширина, см12
Вес, кг1

Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b предназначен для использования в комплексе с диетой и физическими нагрузками для достижения наилучшего результата в избавлении от лишнего веса. Может использоваться на любой части тела - на бедрах, руках, ногах, талии, ягодицах. Вибрационное воздействие заставляет сокращаться мышцы до 50 раз в минуту, что положительно сказывается на мышечном тонусе и заметно их укрепляет тело. Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b прост в использовании, имеет удобную панель управления, вынесенную на дистанционный пульт.

Особенности:

  • Прост в использовании;
  • Имеет эффект расслабляющего массажа;
  • Помогает в борьбе с целлюлитом и лишними жировыми отложениями;
  • Пригоден для использования на любых частях тела;
  • Укрепляет и тонизирует мышцы во время отдыха;
  • Можно использовать в любом положении - сидя, лежа, стоя;
  • Тип массажа - вибромассаж, два режима.

Комплектация:

  • Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b

Видеообзор Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b



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Самовывоз невозможен
Массажный пояс Zenet Tl-2005l-b - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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