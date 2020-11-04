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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N

Артикул: 72500
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  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 5
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 6
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 1
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 2
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 3
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 4
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 5
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото 6
860 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72500
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi адаптер
Дополнительноподдержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Интерфейс подключенияUSB
Количество внешних антенннет
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Мощность передатчика20 dBM
Стандарт беспроводной связи802.11g, 802.11n, 802.11b
ТипWi-Fi адаптер
USB-адаптер N TL-WN823N - предназначен для стабильного и беспроводного подключения к высокоскоростному интернету. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, а благодаря использованию функции MIMO пропущенная полоса канала увеличилась. N TL-WN823N способен обеспечить передачу данных на скорости до 300 Мбит/с. Использование поддержек шифрования WEP, WPA и WPA2, защитит ваши персональные данные. Вы сможете легко установить данное устройство на компьютер с помощью помощника для быстрой настройки.


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Самовывоз невозможен
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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