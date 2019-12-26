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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N

(1)
Артикул: 72491
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N
920 руб. 
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Артикул: 72491
В наличии
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi роутер
3Gнет
4Gнет
Высота, см1.1
Длина, см2.6
Защита информацииWEP, WPA, WPA2, 802.1x
Количество внешних антенн1
Макс. скорость беспроводного соединения150 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11n
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см9.4
В адаптере предусмотрена специальная кнопка настройки защиты (QSS), одним нажатием на нее пользователь может быстро установить защиту беспроводной сети по стандарту WPA2.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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26.12.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличное покрытие, на 10ке завелся без драйверов, скорость и качество связи на высоте

Недостатки:
Если у вас 2 usb рядом, то, используя данный адаптер, второй usb будет почти на половину закрыт адаптером. Антенна иногда мешает, но это только в сценарии с ноутом.

Комментарий:
Отличный wifi приемник

Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WN722N - стоимость товара 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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