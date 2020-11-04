Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+

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|Официальная гарантия производителя — 12 мес
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|TP-Link
|Тип товара
|Wi-Fi роутер
|3G
|нет
|4G
|нет
|Высота, см
|4.4
|Длина, см
|18
|Защита информации
|WEP, WPA, WPA3
|Макс. скорость беспроводного соединения
|150 Мбит/с
|Маршрутизатор
|да
|Стандарт беспроводной связи
|802.11n
|Частота связи Wi-Fi
|2.4 ГГц
|Ширина, см
|29.4
|Количество портов LAN
|4
|Скорость портов
|100 мБит/с
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