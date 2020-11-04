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Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный

Артикул: 72149
  • Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 1
  • Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 2
  • Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 3
Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 1
Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 2
Робот-пылесос Neato BotVac 70e (Уценка) - фото 3
25 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72149
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNeato
Тип товараРобот-пылесос

Робот-пылесос Neato BotVac 70
Причина уценки: пропайка платы.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации.
Спецификация:

  • Длина ограничительной ленты 2 м;
  • Совершенная система навигации с помощью лазерного сканирования;
  • Подходит для уборки любых поверхностей;
  • Фильтры удерживают не только пыль, но и многие аллергены;
  • Турбощетка с длинной щетиной;
  • Программирование уборки на неделю;
  • Самостоятельное возвращение на базу;
  • Мягкие бамперы для предотвращения повреждений пылесоса и мебели.
Комплектация:
  • Робот-пылесос Neato Botvac 70e;
  • Аккумуляторная батарея;
  • Зарядная станция;
  • Провод к зарядной станции;
  • Большая лепестковая щетка (стандартная);
  • Боковая щетка;
  • Стандартный фильтр;
  • Ограничительный маркер;
  • Руководство;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Упаковочная коробка.


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Самовывоз невозможен
Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный - по цене 25000 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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