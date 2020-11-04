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Клавиатура A4Tech X7-G700 черный

Артикул: 66061
  • Клавиатура A4 X7-G700 черный - фото 1
  • Клавиатура A4 X7-G700 черный - фото 2
  • Клавиатура A4 X7-G700 черный - фото 3
Клавиатура A4 X7-G700 черный - фото 1
Клавиатура A4 X7-G700 черный - фото 2
Клавиатура A4 X7-G700 черный - фото 3
1 690 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 66061
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендA4Tech
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияPS/2
Количество клавиш107
Комплектацияклавиатура
Назначениедля настольного компьютера
Подсветка клавишнет
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связипроводная
Цветчерный
проводная клавиатура, интерфейс PS/2, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 107, дополнительных: 3. Четыре скоростных режима: Обычный; Ускоренный; Турбо и Экстрим. В режиме Экстрим время отклика в три раза меньше, чем у обычной клавиатуры. Особое расположение клавиш Page up; Home; End сделано специально для геймеров. Клавиша отключения Windows - возможность изменения. Расположение клавиш Ctrl и Caps Lock. Клавиша смены управления позволяет одним нажатием переключить управление движением с курсорных клавиш (для игры) на клавиши W; A;S;D (для работы за компьютером) и обратно.


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Самовывоз невозможен
Клавиатура A4Tech X7-G700 черный - стоимость товара 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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