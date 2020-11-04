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Сетевой фильтр Pilot S 3м (6 розеток) белый

Артикул: 65426
Сетевой фильтр Pilot S 3м (6 розеток) белый
1 060 руб. 
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Артикул: 65426
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPilot
Тип товараСетевой фильтр
Вес, кг0,812
Высота, см7,5
Длина, см40,5
Ширина, см8,5
Базовая “бюджетная” модель, которая содержит в себе самые необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot S снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. 


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Сетевой фильтр Pilot S 3м (6 розеток) белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1060 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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