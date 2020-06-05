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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Отпариватели
|Съемный резервуар для воды
|есть
|Телескопическая стойка
|есть
|Вес, кг
|5,1
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05.06.2020
Красивый, хорошее качество пластика, не протекает и отлично отпаривает!
Недостатки:
Пока не выявила
Комментарий:
Давно мечтала о хорошем отпаривателе, перечитав много отзывов и рассмотрев огромное количество моделей решено было приобрести отпариватель Kitfort KT-913. Получив заказ со сборкой мы справились легко. Обрадовало качество пластиковых труб-стоек, они крепкие и устойчивые. Сам отпариватель при эксплуатации не течет, вещи разглаживаются на УРА! Им отпарили мягкие игрушки, рубашки, шифоновые платья и многое другое. Режимы соответствуют мощности отпаривателя. Мы очень рады покупке. Дополнительно при покупке Kitfort KT-913 от КОТОФОТО нам был подарок Отпариватель ручной Kitfort КТ-934-2 , очень удобен в поездках.
12.11.2018
Удобный! легкий! хорошо отпаривает!
Недостатки:
пока не обнаружила
Комментарий:
Рекомендую! хороший отпариватель за эти деньги! удобный в использовании. И отпаривает очень хорошо!
09.11.2018
Компактный, легкий, бюджетный. Быстро нагревает воду.
Недостатки:
Пока не выявила
Комментарий:
Очень удобно пользоваться. Про утюг забыла. Практически все вещи "глажу" отпаривателем. (кроме постельного белья и полотенец). Функция "освежить" с отпаривателем получается не хуже чем в стиральной машине, особенно для шерстяных вещей