МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)

Технология печати: лазерный / Формат печати: A3 / Разрешение печати (ч/б): 1200x1200dpi / Тип печати: черно-белый / Размещение: настольный / Встроенный ЖК-дисплей: цветной / Сканер: да / Копировальный аппарат: да / Факсимильный аппарат: опция / Скорость печати ЧБ A4 (до): 41 стр/мин / Печать на карточках: ДА / Печать на пленке: ДА / Печать на конвертах: ДА / Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной: Стандартное разрешение сканирования 600x600 / Максимальный формат сканирования: A3 / Максимальный формат копирования: A3 / Количество картриджей:1 / Количество цветов: 1 / Интерфейс USB: ДА / Интерфейс RJ-45: ДА / Вес: 54.11 кг / Размеры: 614x609x649мм / Цвет МФУ: серый / Срок гарантии: 12 мес.
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