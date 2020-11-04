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ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X

Артикул: 55784
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X
76 710 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 55784
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг23
Время работы при полной нагрузке8 мин
Входное напряжение160-285 В
Высота, см43
Выходная мощность1000 ВА/800 Вт
Длина, см49
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Максимальная поглощаемая энергия импульса600 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см9
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X. Время подзарядки - 3 часа. Выходная мощность - 1000 ВА/800 Вт.


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ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 76710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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