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ИБП Powercom WOW-300

Артикул: 55690
ИБП Powercom WOW-300
3 330 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55690
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг1.9
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи2
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияCEE 7 (евророзетка)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания3
Максимальная поглощаемая энергия импульса480 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см31.5
Выходная мощность300 ВА/165 Вт
Высота, см7
Входное напряжение164-275 В
Время работы при полной нагрузке4 мин
Ширина, см10
ИБП Powercom WOW-300. Резервный. 3 выходных разъема питания.Защита от перегрузки. Время зарядки - 4 часа.


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ИБП Powercom WOW-300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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