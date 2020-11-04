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Спот Arte lamp Tubo A9460PL-1WH

Артикул: 53227
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp Tubo A9460PL-1WH - фото 1
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp Tubo A9460PL-1WH - фото 2
Встраиваемый светильник Arte Lamp Tubo A9460PL-1WH - фото 1
Встраиваемый светильник Arte Lamp Tubo A9460PL-1WH - фото 2
1 540 руб. 

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1 460 руб. 

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Артикул: 53227
В наличии
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Коллекция Tubo
filter_noneТовар входит в коллекцию Tubo

Коллекция Tubo

БрендArte Lamp
Тип товараПотолочный светильник встраиваемый
Количество ламп1
Тип цоколяGU10
Максимальная мощность лампы, Вт35
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см9
Длина, см17
Ширина, см17
Вес, кг0.4
Мощность 35 Вт. Лампы светодиодные, галогеновые, 1 шт.


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Самовывоз невозможен
Спот Arte lamp Tubo A9460PL-1WH - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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