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Люстра подвесная Arte lamp Cappello A3408SP-1BK

Артикул: 52691
  • Подвесной светильник Arte Lamp Cappello A3408SP-1BK - фото 1
  • Подвесной светильник Arte Lamp Cappello A3408SP-1BK - фото 2
Подвесной светильник Arte Lamp Cappello A3408SP-1BK - фото 1
Подвесной светильник Arte Lamp Cappello A3408SP-1BK - фото 2
3 990 руб. 

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Артикул: 52691
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Cappello
filter_noneТовар входит в коллекцию Cappello
БрендArte Lamp
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см40
Длина, см19
Ширина, см19
Вес, кг1
Мощность 40 Вт. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 1 шт.


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Самовывоз невозможен
Люстра подвесная Arte lamp Cappello A3408SP-1BK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3990 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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