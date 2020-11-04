Сабвуфер Focal Bomba BP20

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Focal
|Тип товара
|Сабвуфер
|Встроенный усилитель
|есть
|Диапазон воспроизводимых частот
|20 - 125 Гц
|Количество динамиков
|1
|Количество полос
|1
|Корпус
|есть
|Мощность
|300 Вт (максимальная)
|Мощность
|150 Вт (номинальная)
|Особенности
|регулировка фазы
|Особенности
|высоковольтный вход
|Тип
|сабвуфер
|Тип корпуса
|фазоинверторный
|Типоразмер
|20 см (8 дюйм.)
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