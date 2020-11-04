Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л

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Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.

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