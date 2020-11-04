Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Intex
|Тип товара
|Бассейн
|Возраст
|взрослый
|Тип бассейна
|надувной
|Объем, л
|3853
|Длина, см
|305
|Ширина, см
|305
|Высота, см
|76
|Материал
|винил
|Вес, кг
|8.6
|Тип товара
|бассейн надувной
Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.
Размеры бассейна 305x76 см.
Объем (при 80% заполнении) 3853 л.
Вес в упаковке 11,6 кг.
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