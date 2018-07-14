Объектив Canon EF 50 F1.8 STM

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Canon EF/EF-S
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|50
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|50
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.16
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
14.07.2018
Цена, неплохой конструктив ,быстрый , бесшумный,довольно точен
Недостатки:
За эти деньги нет)
Комментарий:
Объектив стоит своих денег, быстрая бесшумная фокусировка, резкий от F/1,8, неплохо фокусируется даже при плохих условиях съемки, советую покупать бленду дабы не повредить хоботок при активном использовании,зайцев не ловил, оценка твердая 5.
14.07.2018
1. Светосильный объектив 1.8 для моих задач этого достаточно
2. Легкий, что очень радует.
3. Цена меня вполне устраивает
4. резкий и боке очень приятное для глаз
Недостатки:
При открытой диафрагме промахивается с фокусировке, фотографирую на 600D. Так же недостаток хлюпкий материал, по этому будьте осторожны с этим объективом.
Комментарий:
Покупал его для съемок портретов на плэнере, иногда использую его для пейзажных фотосъемок, с моими задачами справляется на отлично. Если хотите сменить стандартный объектив или купить светосильный, то Canon 50mm 1.8 самое то будет.
14.07.2018
Классный!
Недостатки:
Они есть,но за такие деньги - их нет!
Комментарий:
Друзья фотографы и фотолюбители! Я рекомендую ,если Вы сомневаетесь, к покупке этого объектива. Можно много ковырять недостатки любой техники и найти их,при желании.Но. Ту картинку которую дает на выходе этот агрегат, за такие смешные деньги. помилуйте....Опять же читая отзывы многих, я вижу ,что люди не понимают о чем пишут - что на 1,8 он не рабочий,что выбирают чуть ли не из 10 экземпляров....Товарищи учите матчасть - что такое глубина резкости, фокусное расстояние, и.т.д Все фронт и бэк фокусы при желании в любом фирменном магазине Вам проверит продавец(обычно адекватные молодые люди,готовые Вам придти на помощь).Покупайте только оригинал у авторизованного продавца, и будет Вам счастье ГАРАНТИРОВАННОЕ. А то некоторые на авито купят ушатанные объективы и давай полоскать технику......По существу - объектив отличный, резкость просто режет глаза, цветопередача очень хорошая.Конструктив и механика сделаны хорошо,кроме хоботка(но что ж делать будем аккуратны).Однозначно я доволен покупкой, так как фирменный фикс с очень хорошими характеристиками, который отлично справляется со своими(подчеркну со СВОИМИ) задачами.Не читайте перед обедом советских газет....