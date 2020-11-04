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Плита Kitfort KT-107

Артикул: 39692
  • Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 1
  • Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 2
  • Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 3
  • Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 4
  • Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 5
Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 1
Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 2
Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 3
Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 4
Плита электрическая Kitfort КТ-107 - фото 5
2 690 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 39692
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараПлитки электрические
Основной цветчерный
Дополнительный цветкрасный, серый
Мощность1800
Управлениемеханическое
Индукцияесть
Число конфорок1
Число двухконтурных конфорокнет
Число конфорок WOKнет
Материал конфорокстеклокерамика
Диаметр конфорок26
Материал покрытия панелистеклокерамика
Функции и особенностизащитное, отключение
Прочее8 режимов мощности
Вес1,7
Размеры (ВхШхГ)6х32х28
Электрическая плитка Kitfort KT-107 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева. Функция блокировки кнопок не допускает случайного нажатия.


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Самовывоз невозможен
Плита Kitfort KT-107 - стоимость товара 2690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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