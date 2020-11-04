Сверлильный станок Bosch PBD 40 (0603B07000)

Станок сверлильный BOSCH PBD 40 предназначен для точного сверления отверстий в металле или дереве. Оборудование оснащено электронной индикацией частоты вращения и глубины сверления. Точная регулировка частоты (в зависимости от материала и глубины отверстия), позволяет применять BOSCH PBD 40 в мелкосерийном производстве.
Технические характеристики сверлильного станка BOSCH PBD 40:
Номинальная мощность: 710 Вт;
Редуктор: 2-скоростной;
Обороты: 200–850 об./мин; 600–2500 об./мин;
Патрон: быстрозажимной;
Диаметр хвостовика: 1,5-13 мм;
Диаметр сверления в металле (макс.): 13 мм;
Диаметр сверления в дереве (макс.): 40 мм;
Регулирование глубины сверления до: 125 мм;
Лазерный диод: 650 нм, <1 мВт;
Светодиодное локальное освещение
Класс лазера: 2;
Высота подъема: 90 мм;
Константная электроника;
Информационный цифровой дисплей;
Размеры стола: 330x350 мм;
Вес: 20 кг;
Гарантия: 1 год.
Описание станка сверлильного BOSCH PBD 40
Двухскоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость и необходимое усилие для качественного сверления. В зависимости от положения поворотного выключателя, обеспечивается высокая мощность (1-я скорость) или повышенная частота вращения (2-я скорость).
Сверло в патроне крепится без помощи ключа, сверло подтягивается автоматически. Стопорное кольцо гарантирует надежную блокировку сверла.
Для простого и точного сверления применяется встроенный лазер.
Для более комфортной работы станок оснащен светодиодным освещением рабочей поверхности.
Быстроразъемный зажим позволит надежно зафиксировать даже заготовки круглого сечения. Точное и надежное позиционирование заготовки обеспечивается параллельным упором и большой рабочей пластиной.
Максимальный контроль и удобство придает встроенная рукоятка и мягкая прорезиненная накладка поворотного колеса-маховика.
Ограничитель глубины устанавливает необходимую глубину сверления.
Массивная опорная плита из алюминия обеспечивает станку необходимую устойчивость. Направляющие пазы позволяют применять дополнительную оснастку.
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