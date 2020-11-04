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Пила лезвийная Makita JR 3070 CT

Артикул: 36711
Пила лезвийная Makita JR 3070 CT
18 750 руб. 
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+ 326 КэтКоинов
Артикул: 36711
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 125 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараПила сабельная
Глубина пропила255 мм
Скорость вращения2800 об/мин
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1510 Вт
Антивибрационная системанет
Подключение пылесосанет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Размер хода32 мм
Пылесборникнет
Плавная регулировка скоростиесть
Плавный пускесть
В кейседа
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Длина пильного полотна255 мм
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см48.5
Ширина, см18.1
Высота, см9.9
Вес, кг4.4
маятниковая, ручная, вес - 4.4 кг


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Самовывоз невозможен
Пила лезвийная Makita JR 3070 CT - по цене 18750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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