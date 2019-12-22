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Электрогенератор Huter HT1000L

(1)
Артикул: 35822
Электрогенератор Huter HT1000L
11 990 руб. 

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Артикул: 35822
В наличии
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Защита от перегрузокесть
Уровень шума101 дБ
Время автономной работы4 ч
Число фаз1 (220 вольт)
Выход 12 Весть
Выход 12 В1 розетка
Глушительнет
Число розеток 220 В1
Вольтметресть
Звукоизоляционный кожухнет
Максимальная мощность1.20 кВт
Расход топлива0.55 л/ч
Сила тока5 А
Вес, кг28
Длина, см46
Высота, см36.5
Ширина, см39.5
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 1 кВт, выход 12 В, запуск ручной, двигатель Hunter 152f OHV, вес 28 кг


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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22.12.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошая мощность 1.0-1.2 КВт при скромных габаритах.
Небольшой вес 25кг - можно спокойно переносить в машину, из дома и т.д.
Как бы немецкий бренд (русские и китайцы шутят, наверно - оба сайта в РФ хостятся).
4-х тактный. Не надо бодяжить, надеюсь проживет дольше.
Реально потянул два насоса! 600 Ватт станцию и 800 Ватт дренажный.

Недостатки:
Неудобно заливать масло, нужно иметь воронку или шприц.
Нет датчика уровня масла.
Шумный 101 Дб! Не оглохнешь конечно. Но его работу не замечать не будешь. За закрытой дверью уже терпимо.
Действительно, перепутано обозначение положения заслонки.
Непонятно как понять когда он прогрелся. Если не прогрелся - под нагрузкой глохнет.

Комментарий:
Мне важно было, чтобы ключевые приборы можно было запитать от него (насосы, холодильник, освещение) - эту задачу он выполняет.

Самовывоз невозможен
Электрогенератор Huter HT1000L - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11990 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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