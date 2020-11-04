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Радиатор масляный Ресанта ОМ-5Н

Артикул: 35763
  • Масляный радиатор Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 1
  • Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 2
  • Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 3
Масляный радиатор Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 1
Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 2
Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 3
2 790 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 35763
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараМасляный радиатор
Количество секций5
Мощность обогрева1000 Вт
Напряжение220 В
Площадь обогрева10 кв.м
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеесть
Тип установкиНапольный
Вес, кг5,7
масляный радиатор, мощность обогрева 1000 Вт, механическое управление, защита от перегрева


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Самовывоз невозможен
Радиатор масляный Ресанта ОМ-5Н - стоимость товара 2790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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