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Стабилизатор Ресанта АСН-12000 1-ЭМ

Артикул: 35749
Стабилизатор Ресанта АСН-12000 /1-ЭМ
22 490 руб. 

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Артикул: 35749
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140 - 260
Типэлектромеханический
Установкауниверсальный
Активная мощность12000
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность12000
Вес, кг29,5
Высота, см32,3
Длина, см34
Ширина, см40

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000/1ЭМ однофазный электромеханический. Диапазон входного напряжения 140-260 Вольт. Номинальная мощность в диапазоне входящего напряжения 190-260 Вольт 12 кВт (12 000 Ватт). На передней панели стабилизатора расположен цифровой дисплей показывающий входное и выходное напряжение в сети в режиме реального времени, а так же нагрузку потребляемой мощности. Подключения стабилизатора через клемную колодку расположенную на задней панели стабилизатора. Включение выключение стабилизатора осуществляется тумблером расположенном сзади.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения, В

140-260

 

Номинальная величина выходного напряжения, В

220±2%

 

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

12

 

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

 

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

2

Масса нетто (кг)

29,5

Охлаждение

естественное

Время регулирования (мс)

10

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

 

Класс защиты

IP 20 (негерметизирован)

 

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

400х323х183

 

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80

 



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Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта АСН-12000 1-ЭМ - купить по цене 22490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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