Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|150-260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|20000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|150
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|20000
|Вес, кг
|70
|Высота, см
|85
|Длина, см
|44
|Ширина, см
|41
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-20000/1-ЭМ - стабилизатор способный работать с напряжением величиной 140-260 вольт, используется для защиты приборов общей мощностью до 16кВт от скачков напряжения сети. Общая величина скачков электрического напряжения, после обработки стабилизатором, достигает 220В+/-2%. Данный стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ работает с высокой точностью, его использование рекомендовано для питания медицинского и другого точного оборудования.
Характеристики:Модель стабилизатора напряженияАСН-20 000/1-ЭМ
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