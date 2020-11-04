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Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН-20000/3

Артикул: 35730
Стабилизатор Ресанта трехфазный АСН- 200003
50 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35730
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БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-260 В
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность20 кВт
Максимальное входное напряжение, В430
Отображение информациистрелочный
Вес, кг0.082
Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения. Габариты стабилизатора, 530х560х410 мм (ШхВхГ)


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