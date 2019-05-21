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Сварочная маска Ресанта МС-3

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Артикул: 35655
Сварочная маска Ресанта МС-3
2 890 руб. 

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Артикул: 35655
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочная маска
Автоматическое включениеда
Максимальная степень затемненности13 DIN
Минимальная степень затемненности9 DIN
Вес, кг0,49
Высота экрана90
Ширина экрана40

Маска Ресанта МС-3 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Жидкокристаллический экран: фильтр темнеет при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками. Также есть возможность настраивать чувствительность фильтра в зависимости от выполняемой работы и время возврата в светлое состояние.

Характеристики:

  • Модель светофильтра ТСК-3202;
  • Пропускание ультрафиолета: ≤0,00006% при λ=313нм; ≤0,00006% при λ=365нм;
  • Пропускание ИК-излучения: ≤0,003% при λ от 780нм до 1300нм; ≤0,009% при λ от 1300 до 2000нм;
  • Степень затемненности в "спокойном" состоянии 4 DIN;
  • Время "реагирования" экрана - фильтра 0.1 мс (при окружающей температуре 23°С);
  • Время возврата в прозрачное состояние 0.15 - 0.8 с (регулируется);
  • Питание от солнечной и литиевой батарей.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Такая классная маска!!! Это просто чудо!! Легкая. Всего лишь полкилограмма!!!! Ступенчатая регулировка светочувствительности свабатывания фильтра очень комфортна !!! Быстрая скорость срабатывания светофильтра без регулировки. О такой маске может мечтать каждый сварщик!!! Всем рекомендую!!!! Не пожалеете!! Покупайте "ресанту". Они делают качественные товары!!! Спасибо

Комментарий:
Лишенная маска

Самовывоз невозможен
Сварочная маска Ресанта МС-3 – стоимость товара 2890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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