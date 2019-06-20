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Сварочная маска Ресанта МС-2

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Артикул: 35654
Сварочная маска Ресанта МС-2
2 090 руб. 

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1 930 руб. 

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Артикул: 35654
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочная маска
Автоматическое включениеда
Максимальная степень затемненности12 DIN
Минимальная степень затемненности10 DIN
Вес, кг0,43
Высота экрана92
Ширина экрана42

Модель светофильтра

ТСК-4000

 

Размеры смотрового окна (мм)

92х42

 

Режим «шлифовка»

нет

 

Регулировка чувствительности

есть

 

Регулировка времени задержки

есть

 

Пропускание ультрафиолета

≤0,00006% на λ=313нм

≤0,00006% при λ=365нм

 

Пропускание ИК-излучения

≤0,003% при λ от 780нм до 1300нм

≤0,009% при λ от 1300 до 2000нм

 

Светлое состояние (DIN)

4

Темное состояние (DIN)

10, 11, 12 ступенчатое

 

Время переключения (мс)

0,1 (+23С)

 

Задержка открытия (с)

0,15/0,8

 

Чувствительность сенсора

Переменная

 

Питание (батарея)

Солнечная и литиевая

 

Вес (г)

430



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобно сидит.
Правильно работает, есть регулировки.
За год не разрядилась и не сдохла.

Недостатки:
Оконце могло быть и больше

Комментарий:
Отличный вариант за свою цену

Самовывоз невозможен
Сварочная маска Ресанта МС-2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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