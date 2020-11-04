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Электропила Huter ELS-2000

Артикул: 35647
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  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 3
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 4
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 5
Электропила Huter ELS-2000 - фото 1
Электропила Huter ELS-2000 - фото 2
Электропила Huter ELS-2000 - фото 3
Электропила Huter ELS-2000 - фото 4
Электропила Huter ELS-2000 - фото 5
5 690 руб. 

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Артикул: 35647
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины16 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи3/8 дюйм.
Длина шины40 см
Антивибрациянет
Мощность двигателя2000 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума64 дБ
Длина (с шиной)57.5
Ширина, см18.5
Высота, см29
Вес, кг6.94

Электропила Huter ELS-2000 используется для проведения распиловочных работ при работе на приусадебном участке, в строительстве, ремонтных работах. Оснащенная мощным электрическим двигателем, пила является малошумной и не производит токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении. Наличие зубчатого упора обеспечивает аккуратный и точный рез. При нажатии на передний упор происходит моментальная остановка пильной цепи, что обеспечивает безопасную работу электропилой Huter ELS-2000.

Особенности:

  • Цепь пилы автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
  • Удобное расположение механического тормоза цепи позволяет моментально остановить пилу;
  • Основная и дополнительная рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руках;
  • На нижней части рукоятки имеется крючок, предотвращающий отсоединение штекера от розетки ;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2000;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.


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Теги товара: Для женщины, Легкие.


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Самовывоз невозможен
Электропила Huter ELS-2000 - стоимость товара 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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