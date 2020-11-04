Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Газонокосилка
|Общие характеристики
|Тип
|газонокосилка самоходная
|Ширина скашивания
|46 см
|Скорость вращения ножа
|до 2850 об./мин
|Травосборник
|есть, жесткий, объем 60 л
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Высота скашивания
|20-85 мм
|Регулировка высоты скашивания
|есть, центральная, число уровней - 5
|Выброс травы
|в травосборник
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, четырехтактный
|Мощность
|5 л.с.
|Топливный бак
|на 1.2 л
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Количество колес
|четырехколесная
|Материал колесных дисков
|пластик
|Дополнительная информация
|Комплектация
|травосборник, диск/нож
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