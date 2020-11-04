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Скважинный насос Вихрь СН-50

Артикул: 35473
Скважинный насос Вихрь СН-50
10 190 руб. 

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9 290 руб. 

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Артикул: 35473
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Диаметр скважинного насоса100 мм
Тип погружного насосаскважинный
Минимальная температура воды1°C
Режущая насадканет
Глубина погружения под зеркало воды40 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор50 м
Минимальная температура окружающей среды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность750 Вт
Пропускная способность2.4 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Длина, см10
Ширина, см10
Высота, см75
Вес, кг14.3
Тип насоса - скважинный. Для чистой воды. Пропускная способность - 2.4 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Скважинный насос Вихрь СН-50 - стоимость товара 10190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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