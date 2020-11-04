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Дренажный насос Вихрь ДН-400

Артикул: 35451
Дренажный насос Вихрь ДН-400
2 790 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 35451
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды1°C
Глубина погружения под зеркало воды8 м
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность400 Вт
Пропускная способность11.3 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Режущая насадканет
Длина, см46
Ширина, см35
Высота, см34
Вес, кг5.5
Тип насоса - дренажный. Для чистой воды. Пропускная способность - 11.3 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Дренажный насос Вихрь ДН-400 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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