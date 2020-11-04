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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100

Артикул: 35447
Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100
6 090 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 35447
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараГидроаккумулятор

Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 рекомендуется использовать со скважинными насосами мощностью до 1,5 кВт.

Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открывании крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надёжность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объёма потребляемой воды насосом.

Характеристики:

 Объём бака, л.
 100
 Температура воды, град
 от 0 до +45
 Необходимое давление воздуха, атм.
 2
 Максимальное давление воды, атм.
 8

 



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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 - этот товар вы можете купить по цене 6090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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