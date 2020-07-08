Термопистолет Вихрь ТП-2000

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Фен строительный
|В кейсе
|да
|Дополнительные насадки в комплекте
|есть
|Максимальная температура
|550 град
|Минимальная температура
|25 град
|Мощность, Вт
|2000
|Максимальный объем выдуваемого воздуха
|500 л/мин
|Минимальный объем выдуваемого воздуха
|150 л/мин
|Длина, см
|27
|Ширина, см
|8
|Высота, см
|28
|Вес, кг
|0.7
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08.07.2020
Дешевый отличный термопистолет.Делал дома натяжные потолки, проблем с работой не возникало,пользоюсь чуть больше месяца в использование
Недостатки:
нет