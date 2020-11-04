8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лобзик электрический Makita JV0600K

Артикул: 33591
  • Лобзик Makita JV0600K - фото 1
  • Лобзик электрический Makita JV0600K - фото 2
  • Лобзик электрический Makita JV0600K - фото 3
Лобзик Makita JV0600K - фото 1
Лобзик электрический Makita JV0600K - фото 2
Лобзик электрический Makita JV0600K - фото 3
8 810 руб. 
Купить
+ 137 КэтКоинов
Артикул: 33591
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMakita
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системада
Маятниковый ходесть
Частота движения пилки500-3100 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Мощность650 Вт
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева90 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейседа
Длина, см24
Ширина, см8
Высота, см20
Вес, кг2.4
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 23 мм, частота хода - 500 - 3100 ходов/мин


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лобзик электрический Makita JV0600K - купить по цене 8810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...