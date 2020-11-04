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Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный

Артикул: 33579
  • Шуруповерт сетевой Makita TD0101 - фото 1
  • Шуруповерт элкетрический Makita TD0101 - фото 2
  • Шуруповерт элкетрический Makita TD0101 - фото 3
Шуруповерт сетевой Makita TD0101 - фото 1
Шуруповерт элкетрический Makita TD0101 - фото 2
Шуруповерт элкетрический Makita TD0101 - фото 3
7 550 руб. 
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+ 156 КэтКоинов
Артикул: 33579
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШуруповерт
Вес, кг0.99
Высота, см18
Длина, см19
Импульсный режиместь
Кейс в комплектенет
Количество скоростей работы1
Макс. количество ударов в минуту3200 уд/мин
Макс. число оборотов холостого хода3600 об./мин.
Максимальный крутящий момент100 Н/м
Тип патронапод биты
Ширина, см7
ударный шуруповерт, мощность 230 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 0.99 кг


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - стоимость товара 7550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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