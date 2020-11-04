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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30

Артикул: 32457
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  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 2
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 3
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 1
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 2
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - фото 3
1 710 руб. 
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Артикул: 32457
В наличии
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БрендОрион
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В30
Материал корпусаалюминий
Минимальное входное напряжение, В20
Постоянная мощность, Вт420
Выходное напряжение, В13.7-14
ВыходыDC 14 В
Защитаот перегрева, от короткого замыкания
Тип подключенияк аккумулятору
Предназначен для использования в автомобилях с напряжением сети в 24 В. Если вы планируете использовать какие-либо устройства, которые вы собираетесь подключить к сети в автомобиле, то убедитесь, что они работают с напряжением, которое равно напряжению подключаемой сети. В обратном случае, если устройство, например, работает лишь с напряжением 12 В, при подключении к 24-вольтовой сети оно может перегореть. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создан Орион ПН-30. Сам инвертор снабжен двумя функциями, которые уберегают его от перегрева – это вентилятор, который способен включаться автоматически, а также уменьшение выходного тока, которое также включается в автоматическом режиме.


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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1710 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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