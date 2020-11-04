Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30

Предназначен для использования в автомобилях с напряжением сети в 24 В. Если вы планируете использовать какие-либо устройства, которые вы собираетесь подключить к сети в автомобиле, то убедитесь, что они работают с напряжением, которое равно напряжению подключаемой сети. В обратном случае, если устройство, например, работает лишь с напряжением 12 В, при подключении к 24-вольтовой сети оно может перегореть. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создан Орион ПН-30. Сам инвертор снабжен двумя функциями, которые уберегают его от перегрева – это вентилятор, который способен включаться автоматически, а также уменьшение выходного тока, которое также включается в автоматическом режиме.