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Смеситель для кухни Rossinka Q02-60U

Артикул: 314568
  • Смеситель для кухни Rossinka Q02-60U - фото 1
  • Смеситель для кухни Rossinka Q02-60U - фото 2
Смеситель для кухни Rossinka Q02-60U - фото 1
Смеситель для кухни Rossinka Q02-60U - фото 2
1 310 руб. 
1 338 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314568
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Q02
filter_noneТовар входит в коллекцию Q02

Коллекция Q02

БрендRossinka
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива135 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива210 мм
Цветхром
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Rossinka Q02-60U – стоимость товара 1310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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