Пылесборники Philips FC8027/01 (3пылесбор.)

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|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Аксессуары для пылесосов
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|PHILIPS: AirStar: FC8220 — FC8229, City-Line: FC8400 — FC8439, HR8368 — HR8378, EasyLife: FC8130 — FC8139, Expression: FC8600 — FC8629, HR8300 — HR8349, HomeHero: FC8910 — FC8919, Impact: FC8350 — FC8399, HR8350 — HR8367, Jewel: FC9050 — FC9079, Mobilo: FC8500 — FC8579, Performer: FC9150 — FC9179, PowerLife: FC8450 — FC8459, SilentStar: FC9300 — FC9319, SmallStar: FC8230 — FC8260, Specialist: FC9100 — FC9139, Studio(Power): FC9080 — FC9089, Universe: FC9000 — FC9029, FC8200 — FC8219, ELECTROLUX,
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|3 шт в упаковке
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