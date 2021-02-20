Мясорубка Bosch MFW3X13W белый

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|Этот товар можно купить в кредит
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|белый
|Номинальная мощность
|500 Вт
|Максимальная мощность
|2000 Вт
|Мощность при блокировке вала
|2000 Вт
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|есть
|Максимальное время непрерывной работы
|10 мин
|Мытье в посудомоечной машине
|да
|Материал корпуса
|пластик
|Материал лотка
|пластик
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|насадка для приготовления колбас, диск для фарша
|Функции и особенности
|отсек для хранения насадок
|Комплектация
|2 перфорированных диска для фарша на 4 мм и 8 мм, насадка для колбасы и кеббе, 3 насадки-терки, двухсторонний нож, толкатель, загрузочный лоток, приставка-овощерезка
|Прочее
|прорезиненные ножки
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