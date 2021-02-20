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Люстра Vitaluce V4040/1S, 1xE27 макс. 60Вт

Артикул: 309106
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V4040/1S, 1xE27 макс. 60Вт
2 690 руб. 
3 240 руб. 
Купить
+ 89 КэтКоинов
Артикул: 309106
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см130
Длина, см16
Формакруг
Цвет плафонасерый
Ширина, см16
Вес, кг1.6
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв.м. Общая мощность - 60 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4040/1S, 1xE27 макс. 60Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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