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Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см

Артикул: 308812
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 1
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 2
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 3
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 4
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 5
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 6
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 7
  • Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 8
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 1
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 2
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 3
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 4
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 5
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 6
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 7
Пенал подвесной Iddis Brick BRI40W0i97 40см - фото 8
16 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308812
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БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Бельевая корзинанет
Покрытие боковинэмаль
Цвет фурнитурычерный
Цвет изделиябелый
Толщина фасада19 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Система хранениядверки
Покрытие фасадаэмаль
Основной материалМДФ/ВЛДСП
Высота изделия, мм1500
Ориентацияуниверсальный
Организация внутреннего пространства (описание)Две распашные дверцы, внутри стеклянные полки, закрепленные фиксаторами
Наличие ручкида
Материал боковинВЛДСП
Комплект ножекнет
Дополнительный материалстекло
Длина изделия, мм300
КомплектПенал - 1 шт., Дверцы - 2 шт., Ручки - 2 шт., Вкладные полки стекло - 2 шт., Жесткая полка ЛДСП - 1 шт., Комплект крепежей -1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Пенал для ванной комнаты, подвесной. Размеры: 300х400х1500 мм (ДхШхВ). Универсальная ориентация. Фасады МДФ 19 мм в эмали (цвет белый глянец). Корпус влагостойкий ЛДСП 16 мм в эмали. Две дверцы. Ручки - цвет состаренное олово. Стеклянные полки 4 мм с фиксаторами. Петли с доводчиками. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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