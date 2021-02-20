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Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77

Артикул: 308564
  • Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - фото 1
  • Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - фото 2
  • Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - фото 3
Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - фото 1
Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - фото 2
Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - фото 3
2 990 руб. 

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2 540 руб. 

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Артикул: 308564
В наличии
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Коллекция Unifix
filter_noneТовар входит в коллекцию Unifix

Коллекция Unifix

БрендIddis
Тип товараКнопка смыва
Цвет кнопкихром
Кол-во режимов смыва2
Комплектациякнопка смыва, инструкция
Механизм смывамеханический
Длина, см2.8
Ширина, см24.5
Высота, см16.5
Стильная, гигиеничная, функциональная и удобная в использовании. Долговечная и легкая в уходе. Отвечает всем современным требованиям.


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Клавиша смыва Iddis Unifix UNI80M0i77 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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