Душевая система WasserKRAFT A19901 Thermo с термостатом 9062559

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|WasserKRAFT
|Тип товара
|Душевая система
|Диаметр верхнего душа
|30 см
|Наличие мыльницы
|нет
|Наличие полочки
|нет
|Скрытый монтаж
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Смеситель с термостатом
|да
|Наличие излива у смесителя
|да
|Кол-во режимов ручного душа
|3
|Особенности
|материал - латунь
|Страна бренда
|Германия
|Цвет
|хром
|Высота душевой штанги
|115 см
|Длина душевого шланга
|150 см
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