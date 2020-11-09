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Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED

Артикул: 221218
  • Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото 1
  • Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото 2
  • Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото 3
Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото 1
Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото 2
Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото 3
720 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221218
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопасветовой/оптический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат160-200
Подсветкасветодиодная
Материал корпусапластик
Вес, гр50
Карманный микроскоп Veber 160x-200х LED – это небольшой трехлинзовый оптический прибор, в который можно изучать микропрепараты, растения, минералы и многое другое. Он пригодится юному натуралисту, ювелиру, любителю живописи, рукодельнице – любому человеку, которому важно изучать структуры материалов и рассматривать мельчайшие детали на поверхностях предметов.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп карманный Veber 160x-200х LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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