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Микроскоп цифровой Celestron 40x-600x

Артикул: 221203
  • Микроскоп цифровой Celestron 40x-600x - фото 1
  • Микроскоп цифровой Celestron 40x-600x - фото 2
Микроскоп цифровой Celestron 40x-600x - фото 1
Микроскоп цифровой Celestron 40x-600x - фото 2
5 290 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 221203
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCelestron
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-2000
Предметный столик74х70 мм
Подсветкасветодиодная, зеркало
Материал корпусапластик
Вес, гр624
Учебный цифровой микроскоп Celestron – отличная функциональная модель. Микроскоп ориентирован на занятия в учебных заведениях, но может использоваться дома. Идеально подходит для изучения растительных культур, бактерий, срезов животных тканей и т.д. Благодаря наличию двойной подсветки можно изучать не только прозрачные микропрепараты, но и любые непрозрачные предметы. Вести наблюдения можно как через окуляр, так и с экрана компьютера.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп цифровой Celestron 40x-600x - по цене 5290 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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