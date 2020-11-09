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Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный

Артикул: 221200
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - фото 4
67 405 руб. 
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+ 2224 КэтКоинов
Артикул: 221200
В наличии
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Официальная гарантия производителя — пожизненная
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БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический, цифровой
Тип насадкитринокуляр
Увеличение, крат40-2000
Предметный столик140х130 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр6000
Цифровой микроскоп Levenhuk D740T позволяет одновременно проводить визуальные наблюдения образцов и передавать данные с объектива микроскопа на экран компьютера. Микроскоп комплектуется современной цифровой камерой 5 Мпикс, которая устанавливается в окулярную трубку и в режиме реального времени передает на компьютер все, что происходит под объективом микроскопа. Так как микроскоп тринокулярный, в это же время можно следить за происходящим через окуляры.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный - по цене 67405 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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