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Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest

Артикул: 221045
  • Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 1
  • Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 2
  • Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 3
  • Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 4
Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 1
Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 2
Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 3
Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - фото 4
54 310 руб. 
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+ 1792 КэтКоинов
Артикул: 221045
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Диаметр объектива70 мм
Фокусное расстояние объектива500 мм
Максимальное увеличение140х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг8.1
Телескоп Sky-Watcher SolarQuest создан специально для изучения солнечной активности. Позиционирование, наведение и слежение максимально упрощены – управлять телескопом может даже ребенок. Чтобы изучать солнечные пятна, грануляцию и факельные поля не нужны ни специальные астрономические знания, ни навыки работы с телескопом. Sky-Watcher SolarQuest – прекрасный выбор для первого телескопа и идеальный подарок для начинающего астронома.


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Телескоп солнечный Sky-Watcher SolarQuest - по цене 54310 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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