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Сверхкомпактный твердотельный накопитель Transcend SSD 430S в форм-факторе M.2 создан на основе самой современной технологии 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend M.2 SSD 430S обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.

Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2242 (TS512GMTS430S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.